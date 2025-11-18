Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne bir mesaj gönderdi. Zirvenin aile kurumunun güçlendirilmesinde yeni bir vizyonun inşasına ilham vereceğini belirten Emine Erdoğan, "Aileyi merkeze alan adımların, dünyaya yeni bir nefes olacağına inanıyorum." dedi.

