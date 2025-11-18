18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak
Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak

Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 16:44
Güncelleme:18.11.2025 16:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne bir mesaj gönderdi. Zirvenin aile kurumunun güçlendirilmesinde yeni bir vizyonun inşasına ilham vereceğini belirten Emine Erdoğan, "Aileyi merkeze alan adımların, dünyaya yeni bir nefes olacağına inanıyorum." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Hayat pahalılığını çözeceğiz
"Hayat pahalılığını çözeceğiz"
Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır
“Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır”
Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük
“Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük”
Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak
"Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak"
Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!
"Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!"
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
10 yıllık savunma paktı!
10 yıllık savunma paktı!
3 yıllık üniversite eğitimi gelecek yıl başlıyor
3 yıllık üniversite eğitimi gelecek yıl başlıyor
Hollanda’dan İstanbul’a uzanan kaçış!
Hollanda'dan İstanbul'a uzanan kaçış!
Daha Fazla Video Göster