18 Kasım 2025, Salı
Emine Erdoğan: Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne bir mesaj gönderdi. Zirvenin aile kurumunun güçlendirilmesinde yeni bir vizyonun inşasına ilham vereceğini belirten Emine Erdoğan, "Aileyi merkeze alan adımların, dünyaya yeni bir nefes olacağına inanıyorum." dedi.