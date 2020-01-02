Emin Pazarcı: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenler Türkiye’nin menfaatlerini ayaklar altına alıyor

A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’nin Libya konusunda iki yüzlü tutumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazarcı, “CHP her fırsatta ben Atatürk’ün kurduğu partiyim diyor ve Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyor. Aslında şöyle bakmak lazım; Türkiye neden asker gönderiyor?. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine yönelik olarak asker gönderiyor. Çünkü bizim kuruluş felsefemizde bunlar var. Şimdi bakıyoruz Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenler hem Mustafa Kemal’in fikirleriyle mücadele ediyorlar. Hem de Türkiye’nin menfaatlerini ayaklar altına alıyorlar." dedi.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için tarihi bir hamleye imza attı. Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Türkiye arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Bu tarihi anlaşmalar dünyada son dakika haberi olarak verildi. Artık Türkiye'den onay almadan İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere ülkeler adım atamayacak. Darbeci Hafter güçleri ise Türkiye'nin desteklediği Uluslararası tanınırlığa sahip hükümeti devirmeye ve yapılan anlaşmaları iptal etmeye çalışıyor. Türkiye şimdi de Libya'daki hükümeti korumak ve destek vermek için asker gönderiyor. CHP ise bu hamleye karşı çıkarak adeta İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın yanında yer aldı.



"TÜRKİYE NEDEN ASKER GÖNDERİYOR?"



A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP'nin iki yüzlü tutumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazarcı, "CHP her fırsatta ben Atatürk'ün kurduğu partiyim diyor ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Aslında şöyle bakmak lazım; Türkiye neden asker gönderiyor?. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine yönelik olarak asker gönderiyor. Çünkü bizim kuruluş felsefemizde bunlar var.



MUSTAFA KEMAL'İN CEMAL PAŞA'YA YAZDIĞI MEKTUP



Mesela 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın Cemal Paşa'ya yazdığını mektuplar var. O mektupların birinde aynen şöyle bir ifade kullanıyor. 'Afganistan'da özlük hakları bakımından Anadolu'ya bağlı bir birlik mutlaka bulunmalı.' diyor. Ve 'bize yakın bir iktidar oluşturulmadan gelinmemeli. İngilizlere karşı Anadolu'nun savunmadı Afganistan'dan başlar' diyor.



"CHP İSE TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR"



Mustafa Kemal Suriye ve Libya konusunda da aynı adımları atmıştır. Şimdi bakıyoruz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler hem Mustafa Kemal'in fikirleriyle mücadele ediyorlar. Hem de Türkiye'nin menfaatlerini ayaklar altına alıyorlar.