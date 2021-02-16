A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin Gara’ya düzenlediği operasyonla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin söz konusu operasyonlarla nihai hedefinin bataklığı kurutmak olduğunu belirten Başbuğ, Gara’nın önemini aktardı.

A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Bizim bu hedef seçtiğimiz bölgedeki nihai hedef bataklığı kurutmak. Sayın Erdoğan'ın cümlelerinde de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. 'Artık üzerimize teröristlerin gelmesini beklemeyeceğiz, inlerinde yok edeceğiz.' Cümlesinin altında bu yatıyor. Biz bu şiarla yola çıktık ve öncelikle ülke içindeki o coğrafyayı terörden arındırıp, bugün artık bitti dediğimiz noktaya getirdikten sonra şüphesiz bu terörle mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyordu, yapılması gerekenler vardı.

PENÇE HAREKATLARI NASIL BAŞLADI?

Bunun da başında yıllardır bu millete maddi manevi birçok kayba sebep olan Kandil ve daha sonra terör koridoru ve Suriye'deki oyunlar sonrası icat edilen Sincar vardı. Biz bu iki coğrafyayı da hep dile getirdik ve dedik ki; Iraklı yetkililere ve terörü destekleyenlere; 'Kandil büyük bir tehdit, terörün yatağı. Burayı etkisiz hale getirelim.' Yine aynı denklemi Sincar için kurduk. Fakat maalesef şu ana kadar ne yerel yönetimlerden ne de Avrupa ülkelerinden herhangi bir destek alamadık. Biz bunun üzerine Pençe harekatlarına başladık. 27 Mayıs 2019 ilk Pençe Harekatı ki bu harekat bana göre milattır.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ DİREKTİFLE 'YERİNDE İMHA' DÖNEMİ BAŞLADI

Geriye baktığınızda Hakurk, Avaşin, Gara, Zap, Metina, Haftanin, Sinat evet buralar kritik yerlerdi ve ülkemiz insanın da ezberlediği yerlerdi. Biz bu ana kadar yani bahsettiğim tarihe kadar, genellikle günübirlik operasyonlarla veya 3-5 günlük operasyonlarla harekat düzenler geri dönerdik. Bu FETÖ döneminde de özellikle süreci sulandırmak için yapılan o operasyonlarda maalesef bir sonuç almanız mümkün değildi. İşte devletin doktrini değiştirmesiyle, Sayın Erdoğan'ın verdiği direktifle artık yerinde imha ve kalma yöntemini tercih ettik ve ilk operasyon Hakurk'ta gerçekleşti.

MEHMETÇİK BÜTÜN EZBERLERİ BOZDU

Hakurk'ta Mehmetçik ezberleri bozdu ve ilk harekattan sonra bölgede konuşlanarak varlığını devam ettirdi. Bu bütün ezberleri yıktı ve terör örgütünün dağılmasının da başlangıcını oluşturdu. Burada beklenen ve genellikle konuşulan sıranın Kandil'e gelmesiydi. Fakat Genelkurmay ve devlet bu tür planları şu şekilde yapar; biz her ne kadar lokal ve anlık değerlendirsek de devlet buradaki tehdidin tamamını masaya yatırdıktan sonra ara ve ana hedeflerini belirler ve bunları bir faaliyet takvimine oturtarak ancak gelişen durumlara göre revize edecek şekilde tedbirler alır. Devlet bunu gördüğü ve bildiği için burada Kandil yerine diğer kritik gördüğü arazilere Pençe-2, Pençe-3 ardından Pençe-Kaplan, Pençe Kartal ve Pençe Kartal-2 olmak üzere toplam 6 tane büyük harekat düzenledi. Ve haritada gördüğünüz yerlerin hepsine yapılan operasyonlarla, bölgeyi terör örgütünden arındırma ve orada da üs bölgesi teşkil etme dönemi başladı.

BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN NE?

Bu dönem büyük bir başarıyla bugüne kadar geldi. Bundan sonra yapılması gereken ne? Kandil ve Sincar şer üçgenini ortadan kaldırmak. Fakat bunu yapmak için çok kritik bir arazi arızası olan, stratejik öneme haiz Gara'ya bir operasyon şarttı. Bakın terör örgütü tertiplenirken derin bir tertiplenmeyi tercih eder bu durum savunmada ciddi avantajları beraberinde getirir. Kandil kuzeyden güneye derinlik sağlar ama Gara doğudan batıya. Gara ki Kandil'den sonra en dağlık ve bölgeyi kontrol edebileceğiniz en kritik arazi arızası. İşte buradaki yapılanla son dönemde hızlandı. Ne üzerine? Mehmetçik'ten bunalan ve dağılma sürecine giren örgütün birçok unsurunun Gara'ya geldiği burada yeniden tertiplendiği ve ABD'de de rejimin değişikliğiyle burada birtakım sinsi faaliyetler içine girdiği belirtildi.