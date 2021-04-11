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Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türkiye bölgesel anlamda kurulan masaların sahibidir!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2021 23:42
Güncelleme:11.04.2021 23:53
Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber’de Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Gökçe, “Türkiye hem askeri sahada hem de bölgesel anlamda kurulan bütün masalarda oyuncu değil, o masaların sahibidir.” dedi.

Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Türkiye şuanda hem askeri sahada hem bölgesel anlamda kurulan bütün masalarda bir oyuncu değildir, o masanın sahibidir. O masada etkin bir aktördür. Bunu öncelikle belirtmek gerekir. Çünkü oyuncu olması ayrı orada bir aktör olması ayrıdır. Bugün Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşerek bölgede barışı sağlayabilecek pozisyondadır. Yine aynısını Karabağ'da gördük. Türkiye Karabağ'da da çok önemli bir aktör olarak hem askeri sahada hem de masada gereğini yerine getirmiştir ve çok bölgede önemli bir güç olduğunu göstermiştir." şeklinde konuştu

Gökçe, "Yine Suriye denklemine baktığımızda bizim karşımızda bulunan PKK-PYD karşı ki bunun en büyük destekçisi bugün Batı'dır, ABD'dir. Orada da sahip olduğu askeri gücüyle hem de diplomasi sisiyle çok etkin bir siyaset üretmiştir. Yine Doğu Akdeniz'e Libya'ya baktığımızda orada da kararlı duruşuyla Libya'daki askerleriyle, silahıyla malzemesiyle yaptığı yardımla ve yürüttüğü diplomasisiyle oldukça etkili bir aktör olduğunu göstermiştir." dedi.

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