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Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Fazıl Say'dan bir tepki daha: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim

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Giriş: 10.05.2022 09:44
Son dakika haberi... Ramazan Bayramı'nda Karadeniz seyahatine çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine bir tepki de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Fazıl Say, İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıkladı. Say, "İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim." dedi.
İmamoğlu’na Fazıl Say’dan bir tepki daha
İmamoğlu'na Fazıl Say'dan bir tepki daha
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