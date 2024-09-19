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Ekipler yangını söndürürken o izmarit attı!

Ekipler yangını söndürürken o izmarit attı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 09:58
Portekiz'de 15 eylülde başlayan orman yangını kuzey bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Yangınlarda şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı. Kameralara takılan görüntü ise görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi yanındaki ekiplerin yangın söndürmesine aldırış etmeden sigara izmaritini fırlattı.
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Ekipler yangını söndürürken o izmarit attı!
Ekipler yangını söndürürken o izmarit attı!
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