Ekipler yangını söndürürken o izmarit attı!

Portekiz'de 15 eylülde başlayan orman yangını kuzey bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Yangınlarda şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı. Kameralara takılan görüntü ise görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi yanındaki ekiplerin yangın söndürmesine aldırış etmeden sigara izmaritini fırlattı.

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