Ege ve Marmara'da tsunami riski var mı? 2 bölgedeki riske karşı bilimsel çalışma başlatıldı

Türkiye'deki tsunami riskine karşı bilimsel çalışma başlatıldı. Tsunami baskın haritaları oluşturacak. Hangi bölgelerde tsunami riski var? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer verdi.

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