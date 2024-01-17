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Ege ve Marmara'da tsunami riski var mı? 2 bölgedeki riske karşı bilimsel çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 16:14
Güncelleme:17.01.2024 16:16
Türkiye'deki tsunami riskine karşı bilimsel çalışma başlatıldı. Tsunami baskın haritaları oluşturacak. Hangi bölgelerde tsunami riski var? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer verdi.
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