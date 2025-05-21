21 Mayıs 2025, Çarşamba
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EDİTÖRÜN NOTU| Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!
PKK’nın silah bırakmasından Suriye’de Baas rejiminin çöküşüne, Karabağ’ın özgürleşmesinden bölgesel dengelerin yeniden kurulmasına kadar... Tüm bu tarihi kırılmaların ortak paydasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği var. Erdoğan döneminde gerçekleşen köklü ve devrim niteliğindeki değişimlerin perde arkası, Ferhat Çiçek’in kaleminden “Editörün Notu”nda ekranlarınızda.