21 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları EDİTÖRÜN NOTU| Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!
EDİTÖRÜN NOTU| Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!

EDİTÖRÜN NOTU| Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2025 21:41
PKK’nın silah bırakmasından Suriye’de Baas rejiminin çöküşüne, Karabağ’ın özgürleşmesinden bölgesel dengelerin yeniden kurulmasına kadar... Tüm bu tarihi kırılmaların ortak paydasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği var. Erdoğan döneminde gerçekleşen köklü ve devrim niteliğindeki değişimlerin perde arkası, Ferhat Çiçek’in kaleminden “Editörün Notu”nda ekranlarınızda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EDİTÖRÜN NOTU| Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekti
Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!
Başkan Erdoğan ile devrim niteliğinde değişiklikler!
Bıçak suç aleti sayıldı mı sayılmadı mı?
Bıçak suç aleti sayıldı mı sayılmadı mı?
Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu!
Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu!
Kalın ve Şara YPG’nin silah bırakmasını konuştu!
Kalın ve Şara YPG'nin silah bırakmasını konuştu!
Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi
Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi
Telefondaki kayıp sim kart nerede?
Telefondaki kayıp sim kart nerede?
Başkan Erdoğan’dan Gazze tepkisi: Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: "Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"
Türkiye’den tepki: Güçlü biçimde kınıyoruz
Türkiye'den tepki: Güçlü biçimde kınıyoruz
New York’ta Gazze’ye destek gösterisi!
New York'ta Gazze'ye destek gösterisi!
Kemankeş 2’den bir başarı daha
Kemankeş 2'den bir başarı daha
Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster