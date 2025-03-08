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Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı: Şok ile uyumlu bulgular tespit edildi

Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı: Şok ile uyumlu bulgular tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 17:49
Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu hazırlandı. Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.Gürel'in iç beden muayenesinde ise akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirilen raporda, otopside Gürel'den biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındığı belirtildi.Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.
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Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı: Şok ile uyumlu bulgular tespit edildi
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