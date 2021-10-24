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E-Devlet üzerinden halk eğitim kurs belgesi nasıl alınır? E-Devlet üzerinden halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır?

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Giriş: 24.10.2021 11:49
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi. Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler..
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