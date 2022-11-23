DÜZCE’DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Daha büyük depremi tetikler mi? Hangi fay kırıldı? Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'de yanıtladı

Son dakika deprem haberi… İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. Deprem sonrası Düzce, Sakarya, Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi. Düzce depremi ne anlama geliyor? Daha büyük depremi tetikler mi? Hangi fay kırıldI? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Bu fay 99 depreminde kırıldığı için önemli bir bölümü bu fayın daha büyük bir deprem üretme şansı yok. Şu anda 5,9’un arkasından artçı depremler sırasında 5’e varan artçı deprem gerçekleşebilir. 99 depreminde kırılan parça Düzce fayının en doğu kısmında birkaç tane fay parçası görüyoruz bunların henüz kırılmadığını görüyoruz. Bunlar gelecekte kırılacak parçalar sınıfına giriyor. Kırılan parça Karadere fayının Güneydoğu ucu." ifadelerini kullandı.

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