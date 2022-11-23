Düzce depremi ne anlama geliyor? İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, "Bu depremler bize uyarıcı ikaz durumundadır." dedi.

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