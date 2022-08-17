Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres hangi konuları ele alacak?

Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek. 3'lü zirvede tahıl koridoru ve Ukrayna - Rusya savaşının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alınacak. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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