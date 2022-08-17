17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres hangi konuları ele alacak?

Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres hangi konuları ele alacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 16:43
Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek. 3'lü zirvede tahıl koridoru ve Ukrayna - Rusya savaşının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alınacak. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın gözü Lviv’deki 3’lü zirvede
Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede
41 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
22 terörist etkisiz öldürüldü
22 terörist etkisiz öldürüldü
Göçmenlere Yunan zulmü
Göçmenlere Yunan zulmü
Sesimi duyan var mı?
"Sesimi duyan var mı?"
İnce’den Yanardağ’a çağrı: Merdane gibi dönme!
İnce'den Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme!
Muharrem İnce’den ’Adam Kazandı’ açıklaması
Muharrem İnce'den 'Adam Kazandı' açıklaması
Bakan Kurum’dan flaş açıklamalar
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar
4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Altılı masa son kez toplanıyor
Altılı masa son kez toplanıyor
A Haber’in yayını nasıl çarpıtıldı?
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı?
Daha Fazla Video Göster