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Dünyadan TUSAŞ'a terör saldırısına kınama

Dünyadan TUSAŞ'a terör saldırısına kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:43
Ankara'da Milli Savunma Sanayii tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'ye destek açıklamaları yaptı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan gelişmeleri aktardı.
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