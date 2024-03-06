Dünyaca ünlü oyuncu İsrail’e tepki! Hulk’tan Gazze’de ateşkes mesajı

Amerikalı ünlü oyuncu Mark Ruffalo, İsrail katliamının bir kez daha karşısında yer aldı. Yıldız isim sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi, "Gazze'de daha fazla çocuk öldürülmesin" diyerek bir video yayınladı.

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