Dünya Türkiye'de ilk corona virüsünün tespit edildiği Çapa Tıp Fakültesi'nin başarısını konuşuyor |Video

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edildiği Çapa Tıp Fakültesi başarılı tedavi yöntemiyle dünya gündeminde... Koronavirüs vakalarına bağlı ölüm oranlarındaki 0,6'lık istatistiğiyle dikkatleri üzerine çeken Çapa, tedavide ABD ve Avrupa'dan farklı hangi yöntemleri uyguladı. Bu başarıyı nasıl sağladı? Çin'den getirilen ilacın etkisi var mı? İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek bu başarının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edildiği Çapa Tıp Fakültesi başarılı tedavi yöntemiyle dünya gündeminde... Çapa, yoğun bakımda tedavi sürecindeki ölüm oranının düşüklüğü nedeniyle dünyada ilk sırada yer aldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek bu başarıyı bilimsel makale olarak yazmak için hazırlandıklarını ve tedavide yakalanan bu başarının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

BİLİM İNSANLARINA DANIŞILDI

İlk vakanın bizim hastanemizden çıkmış olmasının kendilerini başarıya götüren yoldaki ilk adım olarak tanımlayan Tükek, "Rahmetli Prof. Cemil Taşçıoğlu da yoğun bakım servisimizde tedavi görüyordu. Taşçıoğlu, hocamızla birlikte o dönemde çok ciddi 3 tane yoğun bakım hastamız da hastanemizde yatmaktaydı. Bunun üzerine kendilerini dünya çapında kanıtlamış bilim insanlarından bir danışman kurulu oluşturduk. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin genellikle damar tıkanıklıklarına bağlı olduğunu fark ettik ve tedavi yöntemlerimizi ona göre düzenledik. Bu uygulama henüz o dönem dünyada başlamamıştı. Bu tespitimizi Sağlık Bakanlığımıza bildirdik ve bir ay içerisinden Bilim Kurulu üyelerinin kararıyla bu tedavi yöntemine başlandı." ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN TAVSİYESİNE UYULMADI

Çin'den koronavirüs tedavisi için getirilen ithal edilen ilaçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Tükek, "Hastalık yoğun bakım sürecine girdikten sonra bu ilacın çok fazla etkisi yok. Bu ilaç Çin'den bize 'yoğun bakım döneminde kullanılmalı' tavsiyesiyle gönderilmişti. Ancak biz bu ilacı antiviral olması nedeniyle daha erken kullanılması kanaatine vardık ve bunu bakanlığımıza bildirdik. ABD sıtma ilacını kullanıp/kullanmama konusunda tartışırken biz bu ilacı kullanarak hastalarımızın yoğun bakım sürecine gitmesinin önüne geçtik. Bu tedavi yöntemleri şu anda Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor." dedi.