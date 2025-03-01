Dünya Trump-Zelenski kavgasının şokunda! Tüm diplomasi kuralları yıkıldı

Dünya Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın şokunda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti. Trump'ın kendilerine devredilmesini istediği Ukrayna'daki madenlerin anlaşması imzalanacaktı. Ancak ikili arasında kriz patlak verdi. Trump, Zelenskiy'i önce azarladı sonra da Beyaz Saray'dan kovdu. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, uluslararası ilişkiler uzmanı Yeliz Albayrak ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN