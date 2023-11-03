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Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Hasan Nasrallah ne açıklayacak? Hizbullah savaş mı ilan edecek?

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 14:01
Gözler Hasan Nasrallah'ın bugünkü yapacağı açıklamaya çevrildi. Hizbullah savaş mı ilan edecek? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.
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