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Donald Trump’ın Gazze’yi ilhak planı ABD karşıtlığını körükledi!

Donald Trump'ın Gazze'yi ilhak planı ABD karşıtlığını körükledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 13:06
Güncelleme:05.02.2025 13:11
Donald Trump, soykırımcı Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı. Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri Orta Doğu, Avrupa ve ötesinde büyük tepki çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
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