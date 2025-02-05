05 Şubat 2025, Çarşamba
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Donald Trump'ın Gazze'yi ilhak planı ABD karşıtlığını körükledi!
Donald Trump, soykırımcı Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı. Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri Orta Doğu, Avrupa ve ötesinde büyük tepki çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.