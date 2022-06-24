24 Haziran 2022, Cuma
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Dolar euro ve altın neden düşüyor? Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber'de açıkladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Alınan karar sonrası dolar 17 TL'nin altına indi. Uzman ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.