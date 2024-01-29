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Dolandırıcılara Sibergöz operasyonu! 20 ilde 64 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 18:42
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Dolandırıcılara Sibergöz operasyonu!
Dolandırıcılara Sibergöz operasyonu!
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