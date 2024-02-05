Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu! Örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

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