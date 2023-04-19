Doktor Civanım’ın motosikleti satışta! Ünlü araç depremzedelere destek için yeni sahibini bekliyor

Türk sinemasının efsane filmlerinde kullanılmıştı yıllara meydan okuyan motosiklet. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı Doktor Civanım' da onlardan biriydi. Geliri depremzedelere gönderilmek üzere açık artırmayla satışa çıkarıldı. ATV Haber ekibinden Yavuz Oymak o motosiklet ile İstanbul turuna çıktı ve detayları aktardı.

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