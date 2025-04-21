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Doğum izninde düzenleme yolda! Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılabilir

Doğum izninde düzenleme yolda! Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 13:11
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine Kamu Denetçiliği Kurumu “dur” dedi. Yeni taslak çalışmada ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması planlanıyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Bal sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş ile konuştu.
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Doğum izninde düzenleme yolda! Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılabilir
Doğum izninde düzenleme yolda!
Doğum izninde düzenleme yolda!
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