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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dondurucu soğuk etkili oluyor! Uzungöl buz tuttu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 15:31
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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