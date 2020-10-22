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Diyarbakır'da operasyon! HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı

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Giriş: 22.10.2020 13:32
Güncelleme:22.10.2020 13:38
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor. HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

YENİŞEHİR İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.

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