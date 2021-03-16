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Diyarbakır annelerinin kararlı eylemi HDP'yi bitirdi! Binayı terk ettiler!

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Giriş: 16.03.2021 14:03
Güncelleme:16.03.2021 14:44
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki kararlı eylemi, HDP'lileri bitirme noktasına getirdi. Partililerin, uzun bir süredir il binasına gelmediği öğrenildi. Eylemlerinde ve çocukları almakta kararlı olduklarını vurgulayan anne Salim, "Biz eylemimizde kararlıyız, ya burada öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız." dedi.

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlı bir şekilde sürüyor. 561 gündür eylemlerine devam eden aileler, HDP'lilerin eylemlerinden rahatsız olduklarından dolayı parti binasına gelmediğini kaydetti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için evlat nöbeti eylemine katılan Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"Anneler burada HDP nerede" diye soran Salim, "7 yıldır benim oğlum gitmiş ben oğlumun hasretini çekiyorum. Anneler burada HDP nerede? HDP'liler bizlerin bu kararlı duruşuna dayanamayıp gittiler. Bizi görmemek için kaçtılar, çünkü suçluydular bu yüzden dayanamayıp kaçtılar. Onların bizlerin yanına gelmesini ve bizlere açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim evlatlarımız dağda, onların çocukları ise özel okul okuyorlar. Bizlere neden bu zulmü çektiriyorlar. Allah onları kahru perişan etsin. Bu dünyada da öbür dünyada da elimiz onların yakasında olacak" dedi.

"OĞLUM, HDP'LİLER BİZLERE DAYANAMAYIP KAÇIP GİTTİLER"
Eylemlerinde ve çocukları almakta kararlı olduklarını vurgulayan anne Salim, "Biz eylemimizde kararlıyız, ya burada öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız. Oğluma da sesleniyorum, oğlum Hamza, beni görüyor ve duyuyorsan arkadaşlarınla birlikte kaçın gelin. Hapis yok ve ceza yok. Söz Allah rızası için çık gel. Bak biz HDP önündeyiz, HDP'liler bizlere dayanamayıp kaçıp gittiler. Çünkü haksızdırlar. Haksız olanlar öyle oluyor. Oğlum sen yanlış yoldasın dön gel" diye konuştu.

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