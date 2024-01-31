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Diyanet'ten hac kontenjanı müjdesi! 2024 yılında 83 bin 430 olan hac kontenjanı 86 bine çıkarılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 14:39
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Hac kontenjanının artırılacağı müjdesi geldi. 2024 yılında 83 bin 430 olan hac kontenjanı 86 bine çıkarılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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