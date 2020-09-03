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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya kınama

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Giriş: 03.09.2020 13:38
Güncelleme:03.09.2020 13:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Charlie Hebdo'nun aldığı bu kararın hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu belirtti.

"HASTALIKLI BİR ZİHİN YAPISI..."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğüyle gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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