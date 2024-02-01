01 Şubat 2024, Perşembe
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Diyanet Akademisi mezuniyet töreni | Başkan Erdoğan: Asırlardır İslam'ın sancağı olduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin asırlardır İslam'ın sancağı olduğunu vurgularken "Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de terör sorununa da değinen Başkan Erdoğan "PKK belasının arkasında cehalet var. Dağa kaçırdıkları gençleri ülkemize düşman ettiler "dedi. İşte detaylar....