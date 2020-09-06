Dışişleri'nden Kosova'nın Kudüs kararı hakkında açıklama: Hayal kırıklığı yaratmaktadır

Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına ilişkin haberler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.