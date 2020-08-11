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Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki haritası

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Giriş: 11.08.2020 13:18
Güncelleme:11.08.2020 13:24
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edilen bölgede çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın iddialarını çürütecek bir harita paylaştı. Haritada, Türkiye'nin deniz yetki alanları gösterildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği yetki alanına ilişkin haritayı paylaştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet sahası belirtildi. Aynı zamanda Türkiye'nin hukuki tezleri paylaşıldı. Bölgedeki gerilimin Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklandığı vurgulandı.

"10 KİLOMETREKARELİK ADADAN 40 BİN KİLOMETRE YETKİ İSTİYORLAR"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, "Yunanistan, ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki 'Meis' adlı 10 kilometrekarelik ada nedeniyle 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır" dedi.

Yunanistan'ın bölgedeki iddiasının uluslararası hukuka uyumlu olmadığı, hakkaniyet ilkesine de aykırı olduğunun altı çizildi.

"YUNANİSTAN'IN İDDİASI HUKUKİ DEĞİL, HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRI"

Erciyes sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan, Avrupa Birliği ve ABD'den bu iddiayı desteklemesini ve Türkiye'ye, meşru hidrokarbon faaliyetlerini durdurması için baskı yapmasını istiyor. Bu kabul edilebilir ve makul değildir. Bu ülkeler bunun yerine Yunanistan'dan adaletsiz, haksız ve absürt iddialarına son vermesini istemelidir. Bölgede gerilim yaratan Türkiye değil, bu tür maksimalist iddiaları nedeniyle Yunanistan'dır."

Haritada, Türkiye'nin deniz yetki alanları yanı sıra lisanslı petrol sahalarına da yer verildi.

İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki haritası
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