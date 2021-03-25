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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

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Giriş: 25.03.2021 13:41
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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