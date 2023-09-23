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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM Genel Kurulu'na dair açıklamalar: İslam dünyası bir araya gelmeli

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Giriş: 23.09.2023 19:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin Türkevi’nde değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan “Dünyada barışın tesis edilmesi için İslam dünyasının bir araya gelmesi şart. Gelecekte, İslam düşmanlığına, ırkçılığa veya yabancı düşmanlığına yer yok.” dedi. Diğer yandan Karabağ'da Ermenistan'a karşı içre edilen operasyon ile ilgili “BM'de Azerbaycan'a desteğimizi ilettik. Yanında olduğumuzu yineledik.” mesajını verdi. Ermenistan’a da uyarıda buluna Fidan, "Bu son operasyon Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli." şeklinde konuştu.
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