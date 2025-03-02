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Diploma şaibesinde yeni iddia! YÖK’ten bağımsız hareket edilemez

Diploma şaibesinde yeni iddia! "YÖK'ten bağımsız hareket edilemez"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 01:43
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite yatay geçişi ile ilgili usulsüzlük iddialarına bir yenisi daha eklendi. Şimdi de, İmamoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne geçişinde YÖK’ün haberi olmadığı öne sürüldü. Eski YÖK üyelerinden Abdullah Çavuşoğlu’nun açıklamaları ise bu iddiayı doğrular nitelikte.
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Diploma şaibesinde yeni iddia! YÖK’ten bağımsız hareket edilemez
Diploma şaibesinde yeni iddia!
Diploma şaibesinde yeni iddia!
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