Din istismarcısını 'efendi' olarak tanıttılar | Operasyonel medyadan yine 28 Şubat haberciliği

Din istismarcısı Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) 'efendi' olarak tanıtan operasyonel medya yine 28 Şubat haberciliğine soyundular. ODA TV'nin başını çektiği bu operasyonel medyanın yaşanan çirkin olayla ilgili paylaşımlarını Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Din istismarcısı Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) 'efendi' olarak tanıtan operasyonel medya yine 28 Şubat haberciliğine soyundular. ODA TV'nin başını çektiği bu operasyonel medyanın yaşanan çirkin olayla ilgili paylaşımlarını Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) en çok haber yaptığı ve kamuoyuna duyurduğu öğrenildi.

Oda TV'nin haberlerinde; Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıtması dikkat çekiyor. Oda TV'nin haberlerinde Fatih Şağban'ı "Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıttığı açıkça görülüyor.





ODA TV; FATİH ŞAĞBAN'I TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ OLARAK TANITTI

Oda TV; 1 Şubat 2016 tarihinde Fatih Şağban'ı kamuoyuna duyurdu. Oda TV'nin; "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberinde, Fatih Şağban Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtıldı. Haberde; Fatih Şağban'ın karşılayanların görüntüleri de yer aldı.



Oda TV'nin, "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberi şöyle:



"İstanbul Atatürk Havaalanı'nda dün binlerce kişinin zikirli görüntüsü görenlerde merak uyandırdı. Olayın aslı bir süre sonra ortaya çıktı. Zikir yapanlar Umre'den dönen Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi"yi bekliyorlardı.

Fatih Nurullah Efendi'nin yolcu çıkış kapısından çıkışıyla kalabalık elini öpmek için izdiham yarattı. Bu sırada ilahiler ve kasideler söylendi. O anlar görenler de şaşkınlığa neden oldu.

İşte o anlar:"





ODA TV'YE GÖRE FATİH ŞAĞBAN TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ

Oda TV; 9 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri olarak kamuoyuna duyurdu. Oda TV haberinde; Fatih Şağban hakkında "Uşşaki tarikatı lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Nurullah Efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.



Oda TV'nin, "Türkiye'nin konuştuğu cemaatten cihat kararı" başlıklı haberi şöyle:

"Manevi alemde görüşmeler gerçekleşti...

Bir süre önce havaalnında çekilen zikir görüntüleriyle gündeme gelen Uşşaki tarikatı lideri "Fatih Nurullah Efendi" cihat yapmak için manevi izin çıktığını açıklayarak tarikat üyelerine cihada gidebileceklerini söyledi.



Tarikata ait Nurani TV'de konuşan Fatih Nurullah Efendi, manevi alemde cepheye gidecek bazı kişilerle görüşme yaptığını ve bu görüşmelerde cihada izin çıktığını belirterek "Mahmut Efendi'nin birkaç dervişi önüme oturuyorlar. Cepheye gideceklermiş, bizden dua istiyorlar. Ben de hem dua ediyorum ve diyorum ki eğer cemaatin başı boş kalmayacağını bilsem ben de sizinle cepheye gelirim diyorum. Bu aynı zamanda cihadın şu anki meşruluğu ve fetvası anlamına da geliyor. Şimdi herkes diyor ya gidilebilir mi diye. Demek ki gidilebilir." ifadelerini kullandı.



Cihada gideceklerin IŞİD gibi gruplara değil de, Türkmen cephesi, Bayırbucak Türkmenleri gibi gruplara katılmalarını isteyen Nurullah Efendi, kendisinin neden gitmediğini ise "Bize söylenen Tikrit, Şam. Bizim demek ki daha vaktimiz var. Çünkü bu iş Suriye'den Irak'a atlayacak. Şu anda seyrediyoruz, bakalım ne olacak. " sözleriyle açıkladı."





ODA TV: "FATİH NURULLAH EFENDİ VE CEMAATİ"

Oda TV; 10 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtmaya devam etti. Oda TV'nin, "Elini öpen cennete girecekmiş" başlıklı haberinde; Fatih Şağban'ın oluşumu cemaat olarak tanıtıldı ve Fatih Şağban'ın cemaate verdiği son vaazda ağlayarak konuştuğu ifade edildi. Haberde; Fatih Şağban hakkında "tarikat lideri", "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.



Oda TV'nin, "Elini öpen cennete girecekmiş" başlıklı haberi aynen şöyle:



"İstanbul Atatürk Havaalanı'nda binlerce kişiye elini öptüren Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi" olayla ilgili Cemaati'ne verdiği son vaazda ağlayarak konuştu. Tarikat lideri elini öpenlerin cennete gideceğini söyledi.



Geçen günlerde Odatv'nin gündeme getirdiği olayda Fatih Nurullah Efendi'yi Umre dönüşünde binlerce kişi karşılamıştı. Karşılayanlar el öpme kuyruğuna girmişti. İlk kez Odatv'nin gündeme getirdiği olayın ardından tarikat lideri bu kez Cemaatiyle yaptığı toplantıda elini neden öptürdüğünü anlattı.



O anlar için şöyle söyledi: "bir uçaktan iniyorum, millet beni karşılıyor, elimi öpmek istiyor, ben (elimi) çekiyorum çekiyorum. Diyorlar ki 'niye çekiyorsun elini, elini öpen cennete girecek'. Ben de ikisini birden 30 elim 40 elim olsa Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum. Var mı bir diyeceğiniz?"



Fatih Nurullah Efendi'nin ve Cemaati'nin bu sırada toplu olarak ağlaması dikkat çekti."

ERDOĞAN MİSYONUNU TAMAMLADI, HÜKÜMETİ MANEVİYATTA DAVUTOĞLU'NA TESLİM ETTİK



Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.



Oda TV'nin söz konusu haberi aynen şöyle:



"Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.

Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.

Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti."

"TAYYİP BEY BAŞKANLIK SİSTEMİNİ HİÇ ZORLAMASIN"



Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.

Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."

KENAN KIRAN / SABAH