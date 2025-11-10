10 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Dilovası’ndaki yangın faciası! AK Parti Sözcüsü Çelik: Yargı sürecini yakından takip edeceğiz
Dilovası’ndaki yangın faciası! AK Parti Sözcüsü Çelik: Yargı sürecini yakından takip edeceğiz

Giriş: 10.11.2025 15:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İster tesis sahipleri ister bürokrat olup ihmali olanlar savcılık soruşturması ile mahkemeye intikal edecektir. Parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
