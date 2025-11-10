Dilovası’ndaki yangın faciası! AK Parti Sözcüsü Çelik: Yargı sürecini yakından takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İster tesis sahipleri ister bürokrat olup ihmali olanlar savcılık soruşturması ile mahkemeye intikal edecektir. Parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN