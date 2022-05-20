Dezenformasyonla mücadele yasası! Çalışmada sona gelindi

Sosyal medya ve dezenformasyon düzenlemesiyle ilgili çalışmada sona gelindi. Hazırlıkları AK Parti ve MHP kurmayları birlikte yürütüyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra genel başkanların onayının ardından Meclis'e sunulacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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