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Dezenformasyonla mücadele yasası! Çalışmada sona gelindi

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 10:58
Sosyal medya ve dezenformasyon düzenlemesiyle ilgili çalışmada sona gelindi. Hazırlıkları AK Parti ve MHP kurmayları birlikte yürütüyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra genel başkanların onayının ardından Meclis'e sunulacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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