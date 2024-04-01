Devlet Bahçeli yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi: Erdoğan'a desteğimiz sonuna kadar sürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır" dedi. "Muhalif tetikçiler hüsrana uğrayacak" diyen Bahçeli, “Erken seçim yaygarası ahlaki çarpıklıktır” ifadelerini kullandı.

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