Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Başkanları ile buluşacak! Ülkü Ocakları Başkanları kampa girecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocaklarıyla kampta bir araya gelecek. Ülkü Ocakları İl Başkanlarına Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler ve teknoloji kullanımı hakkında sunumlar yapılacak.

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