Ders zili aylar sonra yeniden çaldı

Öğrenciler ilk üç hafta ikişer gün gruplar halinde okula gidecek. İlk hafta 9:00, ikinci hafta 9.30’da başlayacak dersler yarım saat sürecek. Eğitimci Hatice Yılmaz 1. sınıfa başlayan çocuklarda yüz yüze eğitimin önemini anlattı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, İstanbul Kağıthane'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda minik öğrencilerin ilk ders gününü görüntüledi.

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim 182 gün sonra bugün anaokulu ve birinci sınıflar için yeniden başladı. İlk 3 hafta öğrenciler haftada iki gün, 2 grup halinde okula gidecekler. Daha sonra yaşanacak gelişmelerin ışığında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yeni açıklamalar yapılacak. İlk hafta dersler 9:00'da ikinci hafta 09:30'da başlayacak. Ders süresi 30 dakika olacak. Öğrencilerin okula gitmesi konusunda son karar velilerin olacak ancak eğitim uzmanları ve pedagoglar 1'inci sınıf çağındaki çocukların mutlaka öğretmen ve okulla temas etmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Okulların kapalı kalmasından en çok ilkokul öğrencileri etkilenmekte. Okula aidiyet ve öğretmene bağlılık duygusunun en yüksek olduğu ilkokul öğrencilerinin okula devam etmemeleri durumunda öğrenimin önemini içselleştirmeleri mümkün olmayacaktır" dedi. İşte Yılmaz'ın değerlendirmeleri;

-Birinci sınıf öğrencilerinin parmak kaslarının yeterince gelişip gelişmediğini görmek, harflerin yazılışını, okuma ve yazma öğretmek uzaktan eğitimle imkansız gibi görünüyor.



-İlkokul çocuğunun eğitimden kopması ve öğrenmenin önemini içselleştirememesi onun tüm öğrenim yaşamını olumsuz etkileyecektir. Mini mini birler yeni normal şartlarda arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışacaklar. Bildiğiniz gibi ilkokul öğrencileri için "öğretmenin istediği kanundur". Bu sene öğretmenlerin ilk işi öğrencilerine salgının önlenmesine yönelik uygulamaları göstererek öğretmek olacak.



-Elbette öğrencilerinden bu kurallara evde de uymalarını isteyecektir. Dolayısıyla velilerde salgının önlenmesine yönelik önerilere.

EBA'DAN 08.30-20.20 ARASI CANLI DERS

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında velilerle bir araya geldi. EBA canlı ders sisteminde ilkokul 1-4'üncü sınıflar için başlayacak yeni uygulama hakkında bilgi veren Selçuk, "08.30'dan 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir. İstenilen saatte öğretmenlerimiz, meslektaşlarım bunu kullanabilir. Velilerimiz belki işten döndükten sonra daha rahat görüşme imkanı bulabilecekleri için o saatten sonra da veli toplantısı olabilir veya öğretmenle görüşmeler olabilir. Yani her imkanı sağladık, sadece sabahları 1-2 saatle sınırlamadık" dedi. İlkokul öğrencilerine sadece ders kitabı verilmeyeceğini vurgulayan Selçuk, "Çok kısa zaman içerisinde velilerimizin çalıştırma- alıştırma-etkinlik kitabı şeklinde ikinci bir kitapla da çocuklarına destek olmaları, yardımcı olmaları mümkün olacak" diye konuştu. Selçuk, bugün başlayacak yüz yüze eğitim için de velilere "Lütfen okulun, sınıfların içine girmeyiniz. Çok sakin, rahat bir başlangıca ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin riske girmesini istemiyoruz. Kontrollü iş yapmak istiyoruz" çağrısında bulundu.

KAYNAK-SABAH