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Depremler sonrası Adıyaman şehir merkezinde son durum ne?

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 15:56
Depremler sonrası Adıyaman şehir merkezinde son durum ne? Ağır hasarlı binalar yıkıldı. yeni binaların yapımı sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Adıyaman Valisi Osman Varol son durumu anlattı.
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