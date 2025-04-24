Deprem erken uyarı sistemi geliştirildi! Sarsıntı öncesi sesli bildirim...

İzmirli mühendis Kürşat Yurdagül ve ekibi, depremlerden saniyeler önce uyarı veren yerli ve milli bir erken uyarı sistemi geliştirdi. Cihaz, deprem öncesi bina içindeki elektrik, su ve doğalgazı otomatik olarak keserek güvenlik sağlıyor; aynı zamanda vatandaşlara kaçış veya önlem alma süresi tanıyor. Ekip, sistemin nasıl çalıştığını A Haber’e özel görüntüledi.

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