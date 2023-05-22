Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor! 11 ilde kalıcı konut ve köy evlerinin inşası tüm hızıyla sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi ve büyük bir yıkıma yol açtı. İlk andan kolları sıvayan devlet ve millet tüm gücüyle yardıma koştu. Önce arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. İnsanların dışarda kalmasını engellemek için çadır kentler hızlı şekilde kuruldu. Ardından kalıcı konutlara geçene kadar altyapısıyla beraber konteyner kentler yapıldı. Enkazlar kaldırılırken bir taraftan da kalıcı konutların temelleri atıldı. Ramazan Bayramı’nda köy evlerinin teslimi başladı. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan 60 günde yapımı tamamlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’ni açtı. Bölgenin ayağa kalkması için tüm çalışmalar sürüyor. İşte tüm detaylar…

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

YAPIMI SÜREN İNŞAAT SAYILARI

İL KONUT KÖY EVİ AHIR

ADANA 1.682 - -

ADIYAMAN 25.757 6.540 848

DİYARBAKIR 6.040 300 -

ELAZIĞ 2.606 - -

GAZİANTEP 17.686 5.107 989

HATAY 27.211 6.847 942

KAHRAMANMARAŞ 26.964 7.853 1.359

KİLİS 1.854 486 -

MALATYA 13.975 7.131 679

OSMANİYE 3.685 1.055 89

ŞANLIURFA 3.736 917 267