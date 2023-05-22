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Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor! 11 ilde kalıcı konut ve köy evlerinin inşası tüm hızıyla sürüyor
DEPREMİN YARALARI SARILIYOR
YAPIMI SÜREN İNŞAAT SAYILARI
İL KONUT KÖY EVİ AHIR
ADANA 1.682 - -
ADIYAMAN 25.757 6.540 848
DİYARBAKIR 6.040 300 -
ELAZIĞ 2.606 - -
GAZİANTEP 17.686 5.107 989
HATAY 27.211 6.847 942
KAHRAMANMARAŞ 26.964 7.853 1.359
KİLİS 1.854 486 -
MALATYA 13.975 7.131 679
OSMANİYE 3.685 1.055 89
ŞANLIURFA 3.736 917 267