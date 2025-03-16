16 Mart 2025, Pazar
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DEM Parti'nin ziyareti öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'den mesaj: CHP bozguncu bir odağa dönüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'in ziyaret öncesinde 'Terör kalıcı olarak bitmeli' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Suriye yönetimi ile SDG anlaşmasına ilişkin, '8 maddelik anlaşma ile mühim bir eşik aşılmıştır. Suriye'nin bütünlüğü tescillendi' dedi.