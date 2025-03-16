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DEM Parti’nin ziyareti öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli’den mesaj: CHP bozguncu bir odağa dönüştü

DEM Parti'nin ziyareti öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'den mesaj: CHP bozguncu bir odağa dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.03.2025 16:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'in ziyaret öncesinde 'Terör kalıcı olarak bitmeli' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Suriye yönetimi ile SDG anlaşmasına ilişkin, '8 maddelik anlaşma ile mühim bir eşik aşılmıştır. Suriye'nin bütünlüğü tescillendi' dedi.
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DEM Parti’nin ziyareti öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli’den mesaj: CHP bozguncu bir odağa dönüştü
DEM’in ziyareti öncesi Bahçeli’den mesaj
DEM'in ziyareti öncesi Bahçeli'den mesaj
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