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DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı: Yarım asırlık düğüm çözüldü

DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı: Yarım asırlık düğüm çözüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 11:33
DEM Parti Terörsüz Türkiye gündemi ile toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önerisini değerlendirdi ve "Yeni sürecin mutfağı Meclis'tir" dedi. Ortak vatan vurgusu yapan Bakırhan, süreç karşıtlarına tepki göstererek provokasyon uyarısı yaptı.
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DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı: Yarım asırlık düğüm çözüldü
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