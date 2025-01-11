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DEM Parti heyetinden Demirtaş’a ziyaret! İmralı ne zaman silah bırakın diyecek?

DEM Parti heyetinden Demirtaş'a ziyaret! İmralı ne zaman "silah bırakın" diyecek?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 13:25
DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. DEM Parti heyeti, bugün cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile konuştu.
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DEM Parti heyetinden Demirtaş’a ziyaret! İmralı ne zaman silah bırakın diyecek?
DEM Parti heyetinden Demirtaş’a ziyaret!
DEM Parti heyetinden Demirtaş'a ziyaret!
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