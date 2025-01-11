DEM Parti heyetinden Demirtaş'a ziyaret! İmralı ne zaman "silah bırakın" diyecek?

DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. DEM Parti heyeti, bugün cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile konuştu.

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