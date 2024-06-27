27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Davete icabet! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geldi: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Masaya hangi konular yatırılacak?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 16:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Peki, masaya hangi konular yatırılacak? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davete icabet! Masaya hangi konular yatırılacak?
Davete icabet! Masaya hangi konular yatırılacak?
İzmir’de toplu iş sözleşmesi gerginliği!
İzmir'de toplu iş sözleşmesi gerginliği!
Estonya Cumhurbaşkanı Karis’i geliyor!
Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i geliyor!
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Ordumuz her türlü senaryoya hazır
"Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Rize’de fıkra gibi olay!
Rize’de fıkra gibi olay!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Adalar’da minibüs eylemi!
Adalar’da minibüs eylemi!
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
Daha Fazla Video Göster