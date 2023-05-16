Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de: Rehavet yok çalışmaya devam

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi geride kaldı. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı 322 vekil ile Meclis’te üstünlüğünü sağladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Peki 2 haftada seçmene ne mesaj verilecek? Sinan Ogan ile bir görüşme oldu mu? Olacak mı? Büyük kentlerde mitingler olacak mı? İkinci tur öncesi nasıl bir kampanya? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, " Baştan söylemek gerekirse 2. tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2,5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi… Biz kendi oyları koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek." dedi.

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