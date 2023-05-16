17 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de: Rehavet yok çalışmaya devam
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi geride kaldı. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı 322 vekil ile Meclis’te üstünlüğünü sağladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Peki 2 haftada seçmene ne mesaj verilecek? Sinan Ogan ile bir görüşme oldu mu? Olacak mı? Büyük kentlerde mitingler olacak mı? İkinci tur öncesi nasıl bir kampanya? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, " Baştan söylemek gerekirse 2. tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2,5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi… Biz kendi oyları koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek." dedi.