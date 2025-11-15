15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 16:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliği için Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Yılmaz, TSK’nın varlığı sayesinde KKTC’nin Akdeniz’de bir istikrar adası olduğunu belirtti, ekonomik, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla Kıbrıs Türk halkının refahının yükseltileceğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası
Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?
"Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"
Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan
"Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan"
Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok
"Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Daha Fazla Video Göster