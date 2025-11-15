Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliği için Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Yılmaz, TSK’nın varlığı sayesinde KKTC’nin Akdeniz’de bir istikrar adası olduğunu belirtti, ekonomik, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla Kıbrıs Türk halkının refahının yükseltileceğini ifade etti.

